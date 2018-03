De uitzending van 18 maart

Russen naar de stembus

Vandaag gaat Rusland naar de stembus. Poetin kan nog zes jaar de machtigste man van Rusland blijven. Wat betekent dat voor het Westen? En wat staat Rusland nu te wachten?

In Nieuwsuur praten we vanavond met correspondent David Jan Godfroid. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp, die bezig is met zijn reis door Rusland, is aangekomen in de stad Vladimir. Daar is hij bij een stemlokaal.