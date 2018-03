Hoe moet sociale huur geregeld worden? Dit vinden links en rechts

Het aantal sociale huurwoningen mag niet afnemen, als het aan PvdA, GroenLinks en de SP ligt. De partijen willen dit in een wetsvoorstel regelen. Dat zou nodig zijn omdat er 65.000 tot 300.000 sociale huurwoningen dreigen te verdwijnen doordat ze verkocht of gesloopt worden.

GroenLinks wil dat er een verbod komt op de verkoop van de sociale woningen. "We willen niet nog meer liberalisering van de woningmarkt, geen reservaten voor de rijken", zegt lijsttrekker Rutger Groot Wassink van GroenLinks Amsterdam.

Het probleem van de woningmarkt in Amsterdam zit volgens Groot Wassink in Amsterdam in de doorstroming. "Bewoners van sociale huurwoningen blijven daar zitten, ook als ze meer zijn gaan verdienen. Dat zijn de 'scheefwoners'. Daar moeten we wat aan doen."

Maar de VVD wil juist dat veel meer sociale huurwoningen worden verkocht. "Dat is goed voor de dynamiek", zegt lijsttrekker Eric van der Burg van VVD Amsterdam. "Kopers zorgen goed voor een eigen huis." Dat ze dan een plek van de wachtlijst bezet houden vindt hij niet zo'n probleem, omdat de scheefwoners volgens hem die plek nu ook bezet houden.

Kans op een woning

In Amsterdam is afgesproken dat er bij nieuwbouw rekening gehouden moet worden met de volgende verhouding: 40 procent wordt gebouwd voor sociale huurwoningen, 40 procent voor de middeninkomens, en 20 procent voor de hoge inkomens.

GroenLinks wil deze verhouding na de verkiezingen absoluut handhaven. De partij vindt het belangrijk dat mensen die het nodig hebben kans houden op een sociale woning.

Groot Wassink: "De wachtlijst is nu al veel te lang, en het duurt ook veel te lang voordat je een woning krijgt toegewezen. Desnoods gaat dat dan maar ten koste van de vrije sector."