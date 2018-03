Nieuwsuur: 17 maart 2018

Ruslandreis deel vier: homohaat in Jekaterinburg

Thuisblijven of op de oppositie stemmen: dat is het dilemma voor Russen die verandering willen. Morgen vinden de verkiezingen plaats. President Poetin is populair en zal deze winnen. Veel van zijn tegenstanders kiezen er dan maar voor om thuis te blijven.

Vandaag deel vier van onze reis door Rusland. Verslaggever Gert-Jan Dennekamp is in Jekaterinburg, waar de afgelopen jaren volgens activisten het aantal geweldincidenten tegen homo's is toegenomen. En toch gaan velen niet stemmen.