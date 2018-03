De uitzending van 16 maart

De worsteling van de lokale Rekenkamer

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat Nieuwsuur-verslaggever Jan Eikelboom het land in, op zoek naar de 'onderstroom van het nieuws'. Vanuit verschillende standplaatsen doet hij verslag van wat er leeft op lokaal niveau.

In Sittard-Geleen is de gemeentelijke Rekenkamer opgestapt. De leden voelen zich niet serieus genomen door het gemeentebestuur. De afgelopen jaren hebben de rapporten van de Rekenkamer namelijk nergens toe geleid. De kwestie staat niet op zichzelf. Ook in andere gemeenten hebben ze het moeilijk: de lokale Rekenkamer lijkt een controle-orgaan dat vrijwel niemand kent.