De uitzending van 15 maart

Zeven jaar oorlog in Syrië: verslag uit een verscheurd land

Op 15 maart 2011 kwamen in Syrië tientallen demonstranten samen. Het begin van de opstand die zou uitmonden in een totale burgeroorlog. De jarenlange strijd heeft aan honderdduizenden mensen het leven gekost, miljoenen Syriërs zijn op de vlucht geslagen.

Verslaggever Jan Eikelboom maakte voor Nieuwsuur meerdere reportages in en rond Syrië. Ook hadden we in 2015 een interview met de Syrische president Bashar al-Assad. In de uitzending halen we fragmenten en belangrijke momenten terug.

In de studio zitten verslaggever Jan Eikelboom en oud-topdiplomaat Koos van Dam. Hij schreef eind jaren '70 al een boek over Syrië en bracht vorig jaar een boek uit over de burgeroorlog in het land.