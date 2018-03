De uitzending van 14 maart

Theresa May versus Vladimir Poetin

De spanning tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland loopt steeds verder op. Rusland heeft niet gereageerd op de eis van de Britse regering om uitleg te komen geven over hoe een zenuwgif uit de Sovjet-tijd kon worden gebruikt bij de moordaanslag op de voormalige dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Julia in Salisbury. Gisteren werd de Russische balling Nikolai Glushkov dood aangetroffen in Londen. De oorzaak van zijn dood is nog niet duidelijk.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde gisteren dat het een slecht idee is om "een kernmacht te bedreigen" en dreigde eerder al met maatregelen tegen het Verenigd Koninkrijk. "Dreigementen om sancties in te stellen tegen Rusland zullen niet onbeantwoord blijven", aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken. Nieuwsuur spreekt met twee Russische ballingen in Londen die vrezen voor hun leven.