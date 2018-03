'De tijden zijn veranderd, topsalarissen worden niet meer geaccepteerd'

"Maatschappelijk gezien is het goed dat het nu is beteugeld", zegt Gerard van Vliet, directeur van de Vereniging van commissarissen en directeuren, over de salarisverhoging die ING-topman Ralph Hamers zou krijgen.

"Maar het proces is betreurenswaardig. Het is vanaf het begin door hele verstandige mensen bepaald dat Hamers meer salaris moet hebben. Dan krijgt hij het ineens onder druk van de omstandigheden niet. Dat is heel slecht afgewogen."

Ook de communicatie is volgens hem niet goed gegaan, en dat ligt deels aan de timing. "Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen roep je het over jezelf af. De verhoging was heel zwak onderbouwd, met argumenten die alleen voor hen duidelijk waren."

En dat kan niet meer, want de tijden zijn veranderd. "Je ziet het in heel commissarissenland, dat we eraan moeten wennen dat het niet meer is zoals twintig jaar terug: sigaren roken en af en toe bij elkaar komen."

Ivoren toren

Commissarissen kunnen een les leren na vandaag, denkt Van Vliet. "In Nederland gaan we prat op het stakeholdersmodel. Dat betekent dat alle actiegroepen om ons heen belangrijk zijn, niet alleen de aandeelhouders. Dan heb je daar van tevoren rekening mee te houden."

Directeuren en commissarissen moeten meegaan met hun tijd. "Je moet je realiseren dat je niet in een ivoren toren zit, maar het oordeel van iedereen krijgt. Of het nu via actiegroepen gaat, de krant, of social media."

Daarnaast speelt de 'gunfactor' van een bedrijf volgens de directeur een grote rol: de top van een grote bank gunnen we geen hoog salaris. "Maar er zijn tal van beursgenoteerde bedrijven waar mensen meer verdienen dan Hamers, zoals Shell. Daar horen we niemand over."

Ook moeten we het salaris van Hamers in internationaal perfectief plaatsen, vindt Van Vliet. "Als je het vergelijkt met zijn collega's, zoals de Amerikaanse, krijgt hij echt een schijntje. Vooral als je ziet wat hij oplevert voor de bank."

Ophef

ING wilde het salaris van topman Ralph Hamers met 50 procent verhogen naar ruim 3 miljoen euro, maar komt daar nu toch op terug, bleek vandaag. De raad van commissarissen van de bank zal het voorstel niet indienen bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering eind april.

Het voorstel leidde tot veel ophef. Politiek Den Haag viel over de bank heen en klanten lieten weten over te stappen naar concurrenten. ING-president-commissaris Jeroen van der Veer zegt dat het voorstel nu wordt ingetrokken om verdere discussie te voorkomen.