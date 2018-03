De uitzending van 13 maart

Minister Ollongren over de nieuwe inlichtingenwet

De inlichtingen- veiligheidsdiensten mogen nu alleen gericht tappen op internet, bijvoorbeeld als ze al iemand in het vizier hebben. Met de nieuwe inlichtingenwet mogen ze ook ongericht data verzamelen op internet.

De diensten moeten daarvoor wel toestemming vragen aan een minister. In het geval van de AIVD is dat de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren. Wanneer mag het wel en wanneer mag het niet? En waar let de minister dan op?