Ex-model Kim Feenstra: maak geen sexy foto's zonder agentschap en ouders erbij

Marvy Rieder is initiatiefneemster van The Models Health Pledge een meldpunt voor modellen. Daar kunnen ze misstanden rapporteren. Sinds de oprichting in oktober vorig jaar zijn al 25 meldingen binnengekomen. Het gaat dan ook om de druk op modellen van een modellenbureau om af te vallen.

"We gaan met beide partijen praten en proberen 'er uit te komen' maar als dat niet lukt, dan verwijzien we eventueel door naar een advocaat", zegt Rieder. Er zijn nu 55 fotografen, stylisten, modebladen en bureaus aan gesloten bij The Models Health Pledge.