Het woord is aan Astrid Holleeder, 'drijvende kracht' achter getuigenissen

Een spannende confrontatie vandaag in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Zus Astrid Holleeder zit er in de getuigencabine tegenover haar broer Willem, in de langlopende strafzaak tegen hem.

Astrid wordt gezien als de drijvende kracht achter de getuigenissen van de twee zussen en een ex-vriendin tegen Holleeder. Ze zeggen dat hij opdrachtgever was van zes liquidaties.

Op eerdere zittingsdagen heeft Willem Holleeder Astrid "een smerige leugenaar" genoemd. Ze zou "hem erin hebben geluisd".

'Moorddadige verrader'

Astrid is strafrechtadvocaat en gold jarenlang als vertrouweling van haar broer Willem. Vanaf 2013 spreekt ze in het diepste geheim met de politie over haar broer. Samen met haar zus Sonja en Willems ex-vriendin Sandra den Hartog.

Op 24 maart 2015 maken de zussen in twee grote kranteninterviews bekend dat ze hun broer ervan verdenken opdrachtgever te zijn van zes liquidaties, waaronder de moord op Cor van Hout. "Hij is een gewetenloze, manipulatieve, moorddadige verrader. Ik wil dat mijn broer nooit meer uit de gevangenis komt. Alleen als hij levenslang krijgt, kan hij niet nog meer slachtoffers maken", zegt Astrid in NRC Handelsblad.

Astrid en Sonja hebben met verstopte geluidsapparatuur een groot aantal geluidsopnamen van gesprekken met hun broer gemaakt. Op een deel van die opnamen is een briesende Willem Holleeder te horen, die zijn zus Sonja uitmaakt voor onder meer "vieze kankerhoer". Een citaat: "Eén fout hoor, één fout nog en het is klaar, hoor! Zo'n stukje, hoor, zijden draadje. Eén fout nog. Kankerhoer!"

Astrid Holleeder schreef twee bestsellers over haar ervaringen met haar broer en de keuze om tegen hem te gaan getuigen. Judas werd 550.000 keer verkocht. Van Dagboek van een getuige gingen 200.000 exemplaren over de toonbank.