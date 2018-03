Astrid Holleeder getuigt vandaag tegen broer Willem

In de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-West is vandaag weer een zittingsdag in het proces tegen Willem Holleeder. Vandaag komt zijn zus Astrid aan het woord. Zij nam stiekem gesprekken op en legde verklaringen af. Tot nu toe legde Astrid al veertig verklaringen af bij de politie en de rechter-commissaris. Ook schreef ze twee boeken. Vrijdag is het de beurt aan de verdediging.

Vanavond in Nieuwsuur een verslag van deze dag.