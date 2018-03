Burgemeesters willen vog verplichten voor alle raadsleden

In de gemeente Roermond is de meerderheid van de politiek voorstander van het aanvragen van een vog. "In maatschappelijk functies vragen we het eigenlijk al heel lang, maar in de politiek is het nog geen gemeengoed", zegt CDA-fractievoorzitter Marc Breugelmans. Hij vindt dat er een belangrijk signaal van uitgaat. "Politici zetten daarmee een eerste stap om te laten zien dat ze geen rafelrandjes hebben die een integer functioneren in de weg kunnen staan."

De LVR, de grootste partij in Roermond en de partij van Jos van Rey, vraagt geen vog aan voor hun kandidaat-raadsleden. "Waarom zou ik dat doen als het wettelijk helemaal niet verplicht is", zegt fractievoorzitter Dré Peters. Hij maakt zich er ook niet druk over of Van Rey, eerder veroordeeld vanwege omkoping, er wel of geen zou krijgen. "De rechter heeft gezegd dat hij Statenlid en raadslid kan blijven."