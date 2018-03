Boze bewoners Sittard voelen zich 'bekonkeld' door gemeente

Het gezondheidscentrum in de Sittardse wijk De Baandert wil verhuizen. De huidige locatie is veel te klein. Maar op de beoogde nieuwbouwlocatie is de buurt nu in opstand gekomen. Er is een actiecomité opgericht, dat een enquête hield. Bijna 80 procent is tegen de bouw van een modern centrum met parkeerplaatsen op hun enige groene veldje.

Volgens de wethouder is een email met de bezwaren nooit haar hem doorgestuurd. Het verzoek van het actiecomité is ergens in de bureaucratie verdwenen. De actievoerders, die hoopten op een bezoek van de wethouder, kregen een gemeentelijke handhaver op bezoek die alleen hun spandoek kwam weghalen.

Volgens de gemeente zijn de zorgen van de bewoners zeer voorbarig. Het nieuwe gezondheidscentrum zit nog in de planfase. De locatie staat nog allesbehalve vast. Maar de artsen van het gezondheidscentrum hebben toch een andere indruk gekregen.