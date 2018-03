De uitzending van 9 maart

Zal Donald Trump de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ontmoeten?

Het begon deze week met nieuws uit Korea dat vriend en vijand verraste: een Zuid-Koreaanse delegatie had dinsdag een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Na afloop van de bijeenkomst kwamen de Zuid-Koreanen met een hoopvolle boodschap terug in Seoul: Pyongyang is bereid te praten over nucleaire ontwapening.

Nu is er opnieuw verrassend nieuws, dit keer uit het Witte Huis: de Zuid-Koreaanse delegatie heeft een persoonlijke boodschap van Kim Jong-un overgebracht aan Donald Trump. De Noord-Koreaanse leider heeft Trump uitgenodigd voor een persoonlijke ontmoeting. En Trump accepteert die uitnodiging. Het zou de eerste ontmoeting zijn tussen een zittende president van de Verenigde Staten en een leider van het communistische regime. Is er echt sprake van een doorbraak? Te gast is Korea-deskundige Remco Breuker.