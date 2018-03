Ed van der Elsken door de ogen van Jan de Bont: 'Verliefd op elke foto'

Bovenstaande foto, een zelfportret van Van der Elsken met zijn vrouw Ata Kando in Parijs, is volgens De Bont zijn favoriet. "Als je naar de ogen van Ed kijkt, dan zie je dat hij al bezig is met de volgende stap van zijn reis, de rest van zijn leven."

Hij omschrijft Van der Elsken als een avontuurlijke fotograaf. "Hij hield van reizen. Ed wilde graag weer verder na Parijs, maar zijn vrouw Ata, die ook fotografeerde, had er genoeg van. Die scheiding tussen hen kan je in deze foto al zien."

De Bont kwam de foto tegen in Parijs. "Ik had er al wel over gehoord, maar ik had 'm nog nooit in het echt gezien. Het is zo ontzettend mooi, kijk naar dat gezicht van Ata. Je ziet dat ze aan het worstelen is."