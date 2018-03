'Schrijven is leven voor Campert. Ik kan me niet voorstellen dat hij echt stopt'

Campert schreef tientallen dichtbundels, novelles en romans. Met de roman Een liefde in Parijs (2004) bereikte hij een groot publiek. Maar ook Tjeempie! en Liesje in luiletterland zijn bekende werken. Voor zijn oeuvre kreeg hij in 2015 de Prijs der Nederlandse Letteren, de meest prestigieuze literaire prijs in het Nederlandse taalgebied.

Er ligt geen nieuw materiaal van Campert meer op de plank, laat zijn uitgeverij De Bezige Bij weten. Weisz hoopt dat Campert niet echt helemaal stopt. "Net als Remco wil ik tot mijn laatste snik werken. Mijn hoop is dat ik ooit 'actie' roep op de set en daarna niet meer weet hoe het afloopt." Sterven in het harnas dus? "Zo is Remco ook. Als hij niet meer schrijft, leeft hij niet meer."

Poëzie

Jansen: "Wat mij het meest van Campert treft, is zijn talent voor waarneming, de ontroering in het alledaagse. Geen grote gebaren. In een wandeling, zonnestraal ziet hij poëzie. Poëzie kan dus alles zijn. Het was een bijzonder jaar waarin ik Campert volgde. Hij belandde in het ziekenhuis, maar kwam er ook weer bovenop."

Weisz: "Jan Mulder zei op de radio: 'hij wil schrijven, drie zinnen ga ik hem vragen'. En ook ik hoop dat hij doorgaat tot aan het eind."