De uitzending van 7 maart

Waar is het idealisme gebleven in de lokale politiek?

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaat Nieuwsuur-verslaggever Jan Eikelboom het land in, op zoek naar de 'onderstroom van het nieuws'. Vanuit verschillende standplaatsen doet hij verslag van wat er leeft op lokaal niveau.

Nu is hij in Sittard-Geleen, waar hij meeloopt met drie kandidaats-gemeenteraadsleden. Bij de verkiezingen van 21 maart staan niet alleen politieke carrières op het spel, maar ook échte carrières. Veel raadsleden zien hun werk in de gemeenteraad niet als een hobby, maar als een gewone betaalde baan die ze soms al tientallen jaren uitvoeren. Maar ging het in de politiek niet juist om idealen?