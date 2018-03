Gelijke beloning vrouwen: 'Ze moeten zelf op de trom slaan'

Meer vrouwen in de top

Vandaag blijkt ook dat bedrijven er niet in slagen om het streefcijfer van 30 procent vrouwen in de top op eigen kracht te realiseren. Het aandeel vrouwen in raden van bestuur en raden van commissarissen neemt daarvoor te weinig toe. Dat staat in de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2017 die werd uitgevoerd op verzoek van minister Ingrid van Engelshoven van OCW.

De raden van bestuur bestonden eind 2016 voor gemiddeld 10,7 procent uit vrouwen. In 2012, vóór de invoering van het streefcijfer, was dat 7,4 procent. In de raad van commissarissen wordt 15,0 procent van de zetels door vrouwen bezet, in 2012 was dat 9,8 procent.

Het aantal bedrijven dat het streefcijfer van 30 procent heeft gerealiseerd, is gering. Eind 2016 had 16,7 procent het streefcijfer gerealiseerd in de raad van bestuur en 23,4 procent in de raad van commissarissen. Het aantal bedrijven dat een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen heeft gerealiseerd in beide raden blijft steken op 6 procent.