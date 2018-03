‘Rembrandts Oopjen vind ik niet de allerknapste vrouw van de wereld’

Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, moet erom lachen maar hij is het niet met de fotograaf eens. "Rembrandt hield zich als enige niet aan de regels van de kunst en schilderde de mensen zoals ze zijn. Daarom is hij zo beroemd. Dus ik denk dat Oopjen er echt zo uitzag als ze geschilderd is, maar zeker weet je het natuurlijk nooit."

Het echtpaar bevindt zich in de tentoonstelling in goed gezelschap, zegt Dibbits. "Van de koning van Spanje tot een Engelse veldheer, je staat hier steeds oog in oog met iemand uit de geschiedenis. Wat hen verbindt, is hun ongelooflijk grote bankrekening. Deze portretten kostten namelijk meer dan een huis."