De uitzending van 6 maart

De celebrities uit de 17e eeuw

Marten Soolmans en Oopjen Coppit zijn terug. Hun portretten, geschilderd door Rembrandt in 1634, hangen in het Rijksmuseum in Amsterdam in een speciale zaal, naast de Nachtwacht. Nederland en Frankrijk hebben samengewerkt om dit voor elkaar te krijgen. De schilderijen zullen later ook in het Louvre in Parijs te zien zijn.

Marten en Oopjen waren niet van adel en dat maakt de portretten juist zo bijzonder. Het jonge echtpaar had blijkbaar veel succes en geld, te oordelen naar hun kostuums, sieraden en het formaat van de schilderijen. Een soort Kim Kardashian en Kanye West uit de 17e eeuw. Nieuwsuur kijkt voor de gelegenheid naar dit werk van Rembrandt door de ogen van fotograaf Carli Herm├ęs.