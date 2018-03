Op zijn 14e gearresteerd: 'Voor altijd een stempel'

Spijt

Voor zijn gevoel is hij in de afgelopen tijd erg veranderd, maar wordt dat niet altijd gezien door betrokken instanties. "Ik heb het idee dat ze me nog steeds zien als een klein jochie dat domme dingen doet. Maar ik heb mezelf echt verbeterd."

Ook heeft hij veel spijt van wat hij heeft gedaan. "Ik zie de schade die ik heb aangericht en de fouten die ik toen heb gemaakt. Dat trekt nog steeds aan mij, maar vooral ook aan mijn moeder. Ik heb haar zo hard laten werken."

"Mijn lichaam stond in een overlevingsmodus" zeg moeder Diana. "Ik menstrueerde niet meer en op een gegeven moment lag ik op de brancard met hartklachten op weg naar het ziekenhuis." Terwijl moeder Diana in de ambulance lag, vroeg haar zoon zich af waar hij mee bezig was.

Hij hoopt dat zijn naam ergens dit jaar uit de Top 600 verdwijnt. Hij weet wat hij daarvoor moet doen. "Ik moet uit de problemen blijven en goed presteren op school." Uiteindelijk wil hij een opleiding doen waardoor hij zelf met probleemjongeren kan werken. "Ik wil mijn eigen ervaring inzetten."

'Sluit je ogen niet'

Moeder Diana waarschuwt andere ouders: sluit je ogen niet als je kind ander gedrag vertoont. "Soms leven ouders in armoede en komt hun kind met twee tassen vol boodschappen. Hoe moeilijk het ook is, als je dat aanneemt en je weet niet waar het geld vandaan komt dan kijk je de andere kant op."

Inmiddels zet Diana zich in bij Single Super Mom om andere alleenstaande moeders te helpen. "Met als doel om ervoor te zorgen dat andere moeders zelfredzaam en economisch zelfstandig worden."