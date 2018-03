Bewoners Sittard-Geleen niet blij met fusie: 'Groter is niet beter'

Neem het Tom Dumouliun Bikepark. Er is miljoenen geïnvesteerd in deze sportlocatie in Sittard. De schaats en wielerbaan in Geleen kwijnt intussen weg en wordt zelfs met sluiting bedreigd. Een opknapbeurt is hard nodig. Het geld dat nodig is voor Geleen nodig heeft, wordt uitgegeven in Sittard. Zo is hier de stellige overtuiging.

"Ik denk wel dat de afgelopen tien jaar ook veel in Sittard is georganiseerd, en Geleen op de tweede plek is komen te staan", zegt Michel van Dijke van Stichting Wielerbaan Geleen. "Terwijl veel in Geleen is begonnen. Pinkpop en andere evenementen. Daar wordt minder aandacht gegeven dan aan bijvoorbeeld het Oktoberfeest in Sittard." Hij vindt dat Geleen er na de fusie een beetje bijhangt.

Volgens de gemeente wordt geen enkel stadsdeel achtergesteld en blijkt dat ook uit de cijfers. In het centrum van Sittard is tot 2015 niet meer maar minder geïnvesteerd dan in Geleen. De komende jaren krijgt Sittard wat meer.

"Ik ben ervan overtuigd dat niemand bewust bezig is om een bepaald dorp in een andere positie te krijgen dan een ander", zegt burgemeester Cox. Dat mensen op dat idee komen, is volgens hem niet berust op feiten.