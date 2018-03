Hoog stoppercentage populaire stoppen-met-rokencursus blijkt verzonnen

Onderzoek lijkt te zijn verzonnen

Het genoemde percentage is afkomstig uit een onderzoeksrapport uit 2011 waarin de naam en het logo van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) worden gebruikt. Het blijkt echter dat de opstellers van het rapport niet waren of zijn verbonden aan de universiteit; andere genoemde personen en organisaties in het rapport weten nergens van of zijn niet te traceren.

Kortom, de RUG is op geen enkele manier betrokken geweest bij het onderzoek. De universiteit laat aan Nieuwsuur weten: "De handelswijze van 'Ik Stop Ermee' tast de goede naam van onze universiteit aan. Dit vinden wij uitermate onwenselijk. Daarnaast is het ook onrechtmatig. De RUG neemt volledig afstand van deze rapportage en zal zich beraden op juridische stappen."