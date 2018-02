Bezoek Wilders aan Moskou 'schofferend' voor nabestaanden MH17

Silene Frederiksz verloor haar zoon Bryce (23) en zijn vriendin Daisy bij ramp met de MH17. Ze zit nu zelf in een werkgroep waarheidsvinding die zich bezighoudt met het verzamelen van informatie. "Het is schofferend wat hij doet", zegt ze tegen Nieuwsuur over het bezoek van Wilders aan Moskou .

"Wat heb je daar te zoeken? Die Buk-raket is bewezen uit Rusland gekomen. Rusland heeft niet meegewerkt aan het onderzoek en leugens opgehangen." Volgens haar strooit het bezoek zout in de wonden en geeft Wilders met zijn bezoek een verkeerd signaal af. "Dat dit blijkbaar allemaal ok is."

Onderzoeksproces

Ook Anton Kotte van de Stichting Vliegramp MH17 is ronduit verbaasd over het bezoek van de PVV-voorman aan Moskou. Hij verloor zijn zoon, diens vrouw en een kleinkind. Kotte vreest dat het bezoek van Wilders ook een verkeerde uitwerking op het onderzoek naar de ramp kan hebben. "Hij moet hij de Nederlandse regering en het onderzoeksteam niet voor de voeten lopen."

Kotte ziet desgevraagd niet in hoe het bezoek een positief effect op het onderzoek naar de ramp zou kunnen hebben. "We hebben dit hele dossier steeds kunnen zien dat telkens als er iets openbaar gemaakt wordt aan bewijslast, dat de Pavlovreactie van de Russen is: alles wordt ontkend. Wat betreft hebben we daar helemaal niets te zoeken."

"Die rechtshulpverzoeken liggen al lang bij Rusland", voegt Frederiksz toe. "Echte medewerking is er nooit gekomen."