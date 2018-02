De Onderstroom in de Bijlmer: zwarte jongeren eisen hun plek op

De geschiedenis staat ook centraal in het project 'Welke sporen horen we?'. Nyanga Weder en Surya Nahumury geven workshops aan scholieren waarin ze teksten en videoclips van rappers analyseren. De workshops zijn vooral bedoeld om meer bewustzijn te creëren binnen de zwarte gemeenschap zelf.

Bijvoorbeeld over het gebruik van het zogenoemde n-woord. "Ik ben een beetje onzeker, want ik weet niet of je fokt met een neger", is een zin die behandeld wordt. "Het woord is heel beladen, want het staat voor idiote nietsnut. En dat is nog zacht uitgedrukt", zegt Nahumury.

Volgens haar proberen zwarte artiesten er een positieve term van te maken. Of het oké is dat zij het n-woord zelf wel gebruiken, daar is discussie over. "Wij willen in ieder geval de lading en de context van zo'n woord overbrengen", zegt Weder. "Het is de vraag of zwarte artiesten nu de geschiedenis ervan kennen."