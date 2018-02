De Onderstroom in Deurne

In het landelijke gebied van de gemeente Deurne speelt zich een strijd af die ook in de rest van het land woedt. De strijd tussen natuur en economie. De sociale spanningen lopen hoog op in Deurne zodra het over de veehouderij gaat.

Het van oudsher agrarische dorp ligt in de Peel, het meest veedichte gebied van Europa. In Deurne verblijven in totaal 2,5 miljoen dieren. Het aantal inwoners ligt op 32.000. De boeren en burgers hebben tegenstrijdige belangen.