AVL: als de wet dit toestaat, moeten ons afvragen of onze wetten kloppen

"Dit is uiteraard niet wat we gehoopt hadden, we vinden het heel erg jammer. Maar we zullen zeker doorgaan", zegt René Medema, bestuursvoorzitter van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis. Hij reageert op het nieuws dat het Openbaar Ministerie geen strafzaak begint tegen de tabaksindustrie.

Het Amsterdamse ziekenhuis, dat gespecialiseerd is in de behandeling van kanker, sloot zich op 1 februari aan bij de aangifte tegen de tabaksproducenten. "We voelen ons zeer gesteund door het grote aantal zorgorganisaties dat ons voorbeeld heeft gevolgd. Het laat zien dat er brede maatschappelijke steun is om dit gedrag van de tabaksindustrie aan de kaak te stellen."

Het OM stelt dat roken dodelijk is en dat het ontwerp van sigaretten daaraan bijdraagt, maar dat de tabaksproducenten niet handelen in strijd met de wet- en regelgeving. Hoewel Medema snapt dat het een lastige zaak is voor het OM, roept deze uitleg bij hem twee vragen op.

"Ten eerste: als de wet dit toestaat, dan moeten we ons afvragen of onze wetten wel kloppen en of daar niet iets aan moet gebeuren. En ten tweede, als vraag aan de tabaksindustrie: vinden jullie het acceptabel dat jullie product dodelijker is dan de intentie van de wet voorschrijft."