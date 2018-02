Wethouder Palmen: rapport bevestigt dat ik integer was

"Het bevestigt wat ik al wist; dat ik integer was." Dat zegt wethouder Jo Palmen in een gesprek met Nieuwsuur over het rapport dat vandaag verscheen en waarin eerdere kritiek op hem grotendeels is ontkracht.

De benoeming van Palmen in oktober vorig jaar zorgde voor grote ophef in de Limburgse gemeente Brunssum. In een geheim rapport dat burgemeester Winants eind vorig jaar had laten opstellen, werd de integriteit van de nieuwe wethouder een hoog en ernstig risico genoemd. De reden: Palmen zou in een juridische strijd met de gemeente verwikkeld zijn over een stuk grond. Hij zou als wethouder de uitkomst van dat conflict kunnen beïnvloeden.

Maar in een nieuw onderzoek, in opdracht van de gemeenteraad, staat dat Palmen al enkele jaren geen eigenaar meer is van het betwiste perceel. Ook van een vermeende schadeclaim tegen de gemeente blijkt geen sprake.

Aanblijven als wethouder

De wethouder werd eind vorig jaar onder druk gezet om op te stappen door zowel de burgemeester, de gouverneur van Limburg als minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. Toch eist hij nu geen excuses. "Dat laat ik aan hen over. Als ze achter hun conclusies blijven staan, het zij zo."

Wat Palmen betreft is het belangrijker hoe de gemeenteraad nu oordeelt. "Het is nu wat de raad ermee doet, Dat moet ik respecteren." 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Palmens partij bezet nu vier van de 21 zetels in Brunssum. De wethouder hoopt dat hij kan blijven. "Je moet door. En er is in Brunssum zat te doen."