In de Bijlmer is mantelzorg vanzelfsprekend, maar wie helpt de mantelzorger?

Ook Marjorie krijgt geen ondersteuning bij de zorg voor haar moeder. "Toen ze een keer gevallen was, hebben we informatie aangevraagd om wat hulp te krijgen. Maar toen liepen we tegen zo'n bureaucratie aan. We hadden zoiets van: laat maar."

Maar hulp of niet, voor Marjorie is het uitgesloten dat zij niet voor haar moeder zorgt. "Het zal in de toekomst misschien anders worden, maar dat ik niet meer voor haar zorg, dat is ondenkbaar." "Nee, dat kan niet", zegt Erna. "Ik ben haar moeder voor het leven."