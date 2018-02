De uitzending van 20 februari

Belastingdienst handelde 'ontoelaatbaar' in zwartspaarderszaak

De belastingdienst heeft ontoelaatbaar bewijs gebruikt in de jacht op zwartspaarders. Ook heeft de Staat ten onrechte het rechterlijk bevel genegeerd om openheid van zaken te geven en is de waarheidsvinding en een doelmatige behandeling van de zaak belemmerd. Zo oordeelt het gerechtshof in Den Bosch.

De uitspraak is een stevige tik op de vingers van de Belastingdienst en Nederlandse Staat.

Vanavond in Nieuwsuur reacties van advocaat Mark Hendriks, hoogleraar staatsrecht Paul Bovendeert en van het ministerie van Financiën.