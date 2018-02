Sonja Holleeder getuigt, maar niet oog in oog met haar broer Willem

Een spannende dag in de strafzaak tegen Willem Holleeder. Vandaag zal zijn zus Sonja getuigen in de beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Het is de eerste confrontatie tussen Holleeder en zijn zus, nadat ze in het diepste geheim verklaringen bij de politie heeft afgelegd.

De rechter heeft ermee ingestemd dat ze in een aparte getuigencabine mag zitten en dat ze haar broer niet rechtstreeks hoeft aan te kijken. Sonja houdt haar broer verantwoordelijk voor zes moorden in de Amsterdamse onderwereld. Waaronder de moord op haar eigen man, Cor van Hout.