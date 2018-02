Een kijkje in het leven van de slechtvalk: 'Alle ingrediënten voor een soap'

De webcams van de slechtvalken zijn ruim tien jaar geleden opgehangen en daarmee de oudste van het land. Ze hangen ook het hoogst: op 122 meter. Volgens Vink hebben de vogels er geen last van. "Ze merken er helemaal niets van. Het is gewoon een object in hun territorium."

De webcams staan 24/7 aan, dus kijkers kunnen zoveel kijken als ze willen. Maar het is niet de bedoeling dat het doorschiet, zegt Vink. "Dan krijg ik vragen van: kan je inzoomen, kan je uitzoomen, kunnen we dit of dat zien. Dan denk ik wel eens: die vogels mogen ook wel een klein beetje privacy hebben."