De uitzending van 17 februari

Woede in de VS na zoveelste schietpartij op school

Schietpartijen gebeuren aan de lopende band in Amerika. Schietpartijen op scholen ook. Woensdag was het opnieuw raak bij een middelbare school in Florida. Een schutter opende het vuur op scholieren. Zeker zeventien mensen kwamen om het leven.

Na iedere school shooting vlamt in Amerika de discussie over wapenbezit weer op, maar er gebeurt uiteindelijke niets. Wij spreken met leerlingen van de school in Florida waar de recente schietpartij plaatsvond. Zij maken zich daar boos over.