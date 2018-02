Robotrechter e-Court in de problemen nu vonnissen niet worden goedgekeurd

Er is onzekerheid over het voortbestaan van e-Court. De digitale rechtbank is in de problemen gekomen doordat de rechtbank Overijssel, die de meeste vonnissen van e-Court goedkeurde, daarmee is gestopt. Die stap volgt na intensief overleg binnen het landelijk overleg van kantonrechters. Dat blijkt vandaag na vragen van Investico en Nieuwsuur aan de rechtbank in Almelo en e-Court.

Bij e-Court doet een digitale rechter uitspraak. Doordat alles online gaat, zijn de kosten laag. De meeste zorgverzekeraars maken gebruik van e-Court bij geschillen met klanten over betalingen. Een gewone rechtbank moet nog wel het vonnis bekrachtigen, voordat een deurwaarder tot actie mag overgaan.

Onderzoeksplatform Investico en Nieuwsuur brachten vorige maand na onderzoek naar buiten dat e-Court niet transparant is: vonnissen werden niet gepubliceerd en wie de rechters waren, was niet duidelijk. Critici noemden het bedrijf een zwart gat en ook in de Tweede Kamer ontstond ophef.