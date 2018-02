De uitzending van 14 februari

Den Haag aangeslagen na vertrek Zijlstra

Het kabinet zal de tijd nemen om een opvolger aan te wijzen voor de gisteren afgetreden minister Halbe Zijlstra. Veel mensen in en rond het kabinet zijn aangeslagen door het plotselinge vertrek. Dat geldt niet alleen voor mensen binnen de VVD, maar ook voor coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie.

Rutte kreeg het gisteren zelf ook lastig in het debat na het vertrek van Zijlstra. Kamerleden verwijten hem dat hij de ernst van de situatie niet op tijd heeft ingezien. Hij had eerder met de Kamer moeten delen dat hij op de hoogte was van de leugen. Ook wijst de oppositie erop dat "de ene na de andere vertrouweling" van Rutte het veld moet ruimen. Vanavond het laatste nieuws uit Den Haag.