Leverpatiënt Theo: Ik hoop dat mijn transplantatie nu snel genoeg komt

Het begon voor Koster in 2010. De diagnose was darmkanker met uitzaaiingen in de lever. De dokter gaf hem een kans van zeven procent om het langer dan vijf jaar vol te houden. Maar Theo zit inmiddels in zijn achtste jaar, zegt hij met een flinke grijns.

Zijn lever functioneert steeds slechter. "Ik hoop dat de transplantatie snel genoeg komt. Niet alleen omdat ik nu nog goed genoeg in conditie ben om de operatie aan te kunnen, maar het zou ook zonde zijn het niet te halen als je als tiende op de lijst staat."

Spannend

Theo is inmiddels wel kankervrij, maar de zware therapieën hebben zijn lever dusdanig beschadigd dat die niet meer naar behoren werkt. En dat kan ondanks de vele medicijnen en controles die Theo dagelijks krijgt ieder moment mis gaan. "Vooral 's nachts is het heel spannend, als ik de waarde niet voortdurend in de gaten kan houden."

"Mijn lever kun je vergelijken met de Groningse bodem na al die gaswinning. Het kan elk moment besluiten in elkaar te klappen. In het ergste geval schiet ik dan meteen in coma."

De nieuwe donorwet geeft mensen op de wachtlijst weer hoop op een leven, zegt Theo. "Het neemt bij mij niet alleen de oppervlakkige klachten weg, maar ook de gedachte die ik en mijn gezin altijd in ons achterhoofd hebben: hoe lang zal de lever het nog volhouden? Hoe lang hebben we nog? Met een transplantatie heb ik eindelijk weer een lange termijn perspectief."