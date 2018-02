De uitzending van 13 februari

Het moment van de waarheid voor de nieuwe donorwet

Ook in de Eerste kamer wordt het spannend: Vandaag moet duidelijk worden of er een nieuw systeem komt voor de registratie van orgaandonoren. De senatoren stemmen over de initiatiefwet van D66 voor een geen-bezwaar-systeem. Maar de uitslag staat nog geenszins vast en uit eerdere rondvragen bleken het aantal voor- en tegenstemmers dicht bij elkaar te liggen.

Voorstanders van de nieuwe donorwet verwachten dat het systeem van 'Geen Bezwaar'-systeem veel meer orgaandonoren zal opleveren. Tegenstanders vinden het principieel onjuist dat de overheid zonder expliciete toestemming kan beschikken over de organen van mensen.