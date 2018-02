Straks 'geen bezwaar' in register? 'Donorclausule kan twijfels wegnemen'

"Aan 'geen bezwaar' kan je niet zien of iemand daadwerkelijk orgaandonor had willen zijn." Daarom denkt notaris Lucienne van der Geld dat er door het huidige wetsvoorstel twijfels kunnen ontstaan bij nabestaanden over wat de werkelijke wens is van de overledene.

Op dit moment hebben 9 miljoen mensen zich niet geregistreerd. "Het is een moeilijke beslissing die vaak vooruit wordt geschoven. Bovendien zijn de keuzes die je kan maken nogal ongenuanceerd, terwijl er bij dit onderwerp juist veel nuance komt kijken."

Van der Geld wijst erop dat een toelichting bij de gemaakte keuze niet mogelijk is in het donorregister. "Misschien wil iemand wel donor zijn, maar vindt diegene dat het niet per se hoeft als nabestaanden veel emotionele bezwaren hebben."