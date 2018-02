De uitzending van 12 februari

Rechtsstaat Roemenië onder druk

Niet alleen in Polen, ook in Roemenië staat de rechtsstaat onder druk. De regering wil de rechterlijke macht strenger controleren en anti-corruptiewetten versoepelen. Er heerst juist veel corruptie in Roemenië.

Eind vorig jaar gingen tienduizenden Roemenen de straat op om te protesteren tegen plannen om wetgeving omtrent corruptie te versoepelen. Het waren de grootste demonstraties sinds de val van het communisme. Maar de regering lijkt vastbesloten de plannen door te zetten.

Correspondent Saskia Dekkers doet verslag van de Roemeense rechtstaat onder druk.