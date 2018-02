'Blij met werkdruk-akkoord onderwijs, maar het is een eerste stap'

"We zijn heel blij met het akkoord, maar we zien het als een eerste stap. Het doet iets aan de werkdruk, maar aan de salarissen moet nog veel gebeuren", zegt Jan van de Ven, voorzitter van PO in Actie, over het akkoord dat het kabinet en de onderwijsbonden hebben bereikt.

Scholen krijgen voor het komende schooljaar 237 miljoen euro om extra leraren, klassenassistenten of conciƫrges aan te nemen. De scholen mogen zelf bepalen op welke manier hun werklast wordt aangepakt.

"Er is heel hard gewerkt en de neuzen staan dezelfde kant op. Maar het is een gedeeltelijk akkoord. Wij hebben om 900 miljoen euro gevraagd", zegt Van de Ven. Daarom gaan volgens hem de stakingen ook nog door.