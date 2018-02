'Woonwijken nog lang niet klaar voor vergrijzing'

Een ander belangrijk punt volgens de Rijksbouwmeester: "Een groot deel van de bevolking - niet alleen ouderen - is aan het vereenzamen. Dat is een schrijnende situatie, en als ontwerpers moeten we dat ter harte nemen."

Hij legt uit: "Vroeger was een sterk verenigings- en familieleven vanzelfsprekend, en de kerk was belangrijk. De verzorgingsstaat bekommerde zich om de burgers en bood veel aan. Steeds meer van wat vroeger gemeenschappelijk was, is nu verdwenen uit onze levens."

Hij vervolgt: "Veel ouderen zijn nu op zichzelf aangewezen en de openbare ruimte biedt weinig mogelijkheden voor ontmoeting. Ook hebben we tegenwoordig moeite om sociale verbanden aan te gaan. Daarom moeten we onze gebouwen en wijken op zo'n manier transformeren dat we mensen weer uitnodigen om met elkaar in contact te komen."

Kleine ingreep

De oude verzorgingshuizen boden vaak activiteiten en voorzieningen, maar die zijn er nu niet meer. De panden die zijn overgebleven, kunnen volgens de Rijksbouwmeester met een kleine ingreep weer betekenisvolle plekken voor ouderen worden. Met bijvoorbeeld zelfstandige woningen en een gemeenschappelijke woonkamer of keuken. "Zodat je 's avonds niet alleen tv hoeft te kijken, of 's ochtends mensen tegenkomt als je koffie zet. Dat kan al veel verschil maken."