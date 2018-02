Decentralisatie van de zorg heeft Almeloërs weinig gebracht

De decentralisatie zorgt er ook voor dat de papierwinkel groeit. Zoals bij verslavingszorginstelling Tactus, die nu zaken doet allemaalmet elke afzonderlijke gemeente. De papierwinkel is enorm gegroeid. Bestuurslid Ruud Rutten: "Vroeger deed ik de zorginkoop met een paar collega's, een paar dagen per jaar. Nu hebben we daarvoor hele teams fulltime aan de slag."

De tijd zit voornamelijk in het werk dat per gemeente uitgevoerd moet worden. "Voor Tactus houdt dat in dat we met acht verzekeraars en minstens veertig gemeenten contracten moeten sluiten. Dat betekent heel veel gesprekken voeren en achteraf alles netjes verantwoorden. Op dat punt is het heel veel kostbaarder geworden. Ik ben bang dat het geld deels is verschoven van directe hulpverlening naar overheids- en administratiekosten."

Wethouder Van Wijk voorziet dat de nodige problemen in de toekomst. "Dan zullen we hele pijnlijke keuzes moeten maken. Dan moeten we budgetten en plafonds aanbrengen in de zorgen, of bijvoorbeeld het zwembad gaan sluiten of wat dan ook. Maar zo ver willen we het echt niet laten komen."