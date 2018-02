De uitzending van 2 februari

Hoe nu verder met de bitcoin?

De waarde van de digitale munt bitcoin is vandaag sterk gedaald. De munt schommelt rond de 8000 dollar, een daling van zo'n 15 procent in 24 uur. Half december was de bitcoin nog bijna 20.000 dollar waard. Sinds die tijd daalt de koers. De huidige waarde is ongeveer gelijk aan die van half november, voordat de waarde van de munt sterk steeg.

Er heerst in de markt veel onzekerheid over de manier waarop overheden en centrale banken met cryptomunten als de bitcoin willen omgaan. Minister van Financiën Wopke Hoekstra reageert. In de studio praten we met Nieuwsuur-econoom Mathijs Bouman.