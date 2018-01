Derivaten hangen als molensteen om nek van de banken

Franklin van Blijdestijn is zo'n gedupeerde ondernemer. Hij wilde zijn modezaak in 2008 uitbreiden en had een miljoenenlening nodig. Hij kwam uit bij de Rabobank. "We kregen heel gunstige voorwaarden en vonden het een prima voorstel. Maar toen kwam de aap uit de mouw: we moesten een rentederivaat nemen. Maar ik wist toen niet eens wat dat was."

Het derivaat kostte Van Blijdestijn uiteindelijk een paar ton. "Dat geld verwacht ik ook terug te krijgen."