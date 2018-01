Versnippering in Almelo: 'Met zoveel kleine partijen wordt de stad onbestuurbaar'

"Dit is niet normaal. Dit is een steekwapen, ik heb bloed aan mijn vinger", zegt Hans van Houwelingen. Hij houdt in de Almelose speeltuin een scherpe houtsnipper in de lucht. Het zand is er vervangen door houtsnippers. Veel te gevaarlijk, vindt de buurt.

Dus vliegen Van Houwelingen en Harry de Olde erop af. Samen vormen ze Partij Vrij Almelo. Van Houwelingen: "Als we kunnen, staan we binnen een uur bij de mensen voor de deur. We zijn een luisterend oor. Dat kan je van de andere partijen niet zeggen."

Kleine partijen als Partij Vrij Almelo zijn er in Almelo genoeg. Het politieke landschap is er totaal versplinterd. In de gemeenteraad zitten maar liefst veertien partijen, waaronder een groot aantal eenmansfracties. De Almelose gemeenteraad bestaat uit 35 zetels.

Het is een landelijk probleem: zowel de gemeenteraden als de Tweede Kamer bestaan uit steeds meer kleine partijen.