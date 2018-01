IKEA: van Billy tot biljoenen

In 1973 verruilde Kamprad zijn vaderland voor Zwitserland, vooral om fiscale redenen. "Hij heeft van alles gedaan om zoveel mogelijk belasting te ontwijken. Hij is daar vrij agressief in geweest", zegt Jan Kleinnijenhuis, onderzoeksjournalist van Trouw.

Kamprad bracht zijn moederbedrijf onder in verschillende bedrijven en stichtingen in verschillende landen waardoor een ondoorgrondelijk web ontstond. De Europese commissie deed al meerdere malen onderzoek naar het concern.

Europese landen zouden door de constructie van IKEA tussen 2009 en 2014 een miljard euro aan inkomsten zijn misgelopen door de belastingontwijking. De Nederlandse tak van het meubelbedrijf speelde daarbij een sleutelrol. Kamprad zelf betaalde in Zweden veertig jaar geen belasting.

Grootste fout

Kleinnijenhuis: "Hij zei in interviews ook gewoon dat hij geen belasting wilde betalen." Toen Kamprad na veertig jaar terugkeerde naar zijn moederland eiste de belastingdienst van hem een bedrag van zes ton.

IKEA kwam ook negatief in de schijnwerpers te staan toen het bedrijf in 1997 toegaf dat het huishoudtextiel afkomstig uit India door kinderhandjes werd gemaakt. IKEA beloofde de productie beter te gaan controleren, maar wilde geen keiharde garantie geven. Wel startte het bedrijf meerdere projecten die kinderarbeid moeten voorkomen.

In 1994 raakte oprichter Kamprad in opspraak toen bleek dat hij jarenlang lid was geweest van een fascistische beweging. Pas in de jaren 50 had hij daar afscheid van genomen. Kamprad noemde het ooit "de grootste fout van zijn leven" en zei dat hij uit wanhoop zijn heil in het nazisme had gezocht.