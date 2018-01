De uitzending van 28 januari

IKEA: van Billy tot biljoenen

In Zweden is IKEA-oprichter Ingvar Kamprad overleden op 91-jarige leeftijd. Al op zijn 17e richtte hij zijn bedrijf IKEA op, de letters verwijzen naar zijn initialen en de eerste letters van de boerderij en het dorp waar hij opgeroeide, Elmtaryd en Agunnaryd.

Aanvankelijk verkocht hij allerlei spulletjes aan boeren in de buurt, maar na een paar jaar kwamen daar ook meubels bij. Kamprad wilde naar eigen zeggen goede meubels voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar maken. En dat lukte: tegenwoordig zijn er in 43 landen zo'n 330 IKEA-winkels, waarvan 13 in Nederland. Het succes maakte Kamprad een van de rijkste mensen ter wereld met een geschat vermogen van vele tientallen miljarden. Maar het bedrijf kwam ook vaak in opspraak. In Nieuwsuur vanavond: de erfenis van Ingvar Kamprad.