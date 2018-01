De uitzending van 27 januari

Bloedbad in centrum Kabul

Bij een zelfmoordaanslag in Kabul zijn zeker 95 doden en ten minste 158 gewonden gevallen, melden de Afghaanse autoriteiten. Het dodental van de aanslag blijft oplopen. De explosie was in het centrum van de stad.

Volgens de autoriteiten bestuurde de zelfmoordterrorist een ambulance die vol zat met explosieven. De wagen ontplofte vervolgens bij een controlepost van veiligheidstroepen. Boven de stad hingen dikke zwarte rookwolken. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is opgeëist door de terreurorganisatie Taliban. Oud-correspondent Bette Dam woonde acht jaar in Afghanistan. Ze is vanavond te gast.