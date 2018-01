Dna-onderzoek als ultieme laatste poging in oplossen moord Nicky Verstappen

Sinds 2012 mogen politie en justitie dna-verwantschapsonderzoeken afnemen. Tot nu toe werd de techniek twee keer eerder toegepast.

De eerste keer in 2012. Toen werden in Friesland ruim achtduizend mannen opgeroepen om hun dna af te staan in het onderzoek naar de moord op de 16-jarige Marianne Vaatstra in 1999. De dader werd vervolgens via een directe dna-match gevonden.

Vorig jaar was het tweede onderzoek: in Zaandam werden 133 mannen onderzocht in de zaak van de vermoorde 19-jarige scholiere Milicia van Doorn, 25 jaar eerder. Dankzij dat onderzoek heeft de politie een verdachte aangehouden. De verdachte is een familielid van iemand die meewerkte aan het verwantschapsonderzoek via dna-materiaal.