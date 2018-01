De uitzending van 24 janauri

Koerden over Turkse bombardementen: niemand kijkt naar ons om

Gisteren, op de vierde dag van de Turkse bombardementen op Afrin, stuurden zijn inwoners bezorgde berichten de wereld in. Afrin is een Koerdische enclave met zo'n 320.000 mensen in het noordoosten van Syrië, aan de zuidgrens met Turkije.

De afgelopen dagen zijn er demonstraties geweest in Hannover en op Schiphol. Later deze week volgt mogelijk een grotere demonstratie in Den Haag. De Koerden voelen zich niet gehoord. "Eerst moesten de Koerden de wereld redden, en nu kijkt niemand meer naar ons om."